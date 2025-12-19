0 800 307 555
ФРС смягчила ограничения на криптовалютную деятельность банков

Федеральная резервная система США (ФРС) пересмотрела ограничительную политику 2023 года, которая существенно сдерживала участие банков в криптовалютной сфере. Регулятор объявил о переходе к более гибкому подходу на фоне изменения рыночных условий и развития цифровых активов.
Совет руководителей ФРС отменил программное заявление 2023 года. Оно вводило жесткую презумпцию запрета для банков, регулируемых на уровне штатов, на проведение операций, не разрешенных федеральным банкам.

Какие операции попадали под запрет

Под эти ограничения подпадало много криптовалютных операций, включая хранение цифровых активов и выпуск стейблкоинов.
В заявлении ФРС отмечено, что с момента принятия прежней политики финансовая система изменилась. При этом представление регулятора об инновационных продуктах и ​​связанных с ними рисках существенно расширилось. Эти изменения требовали корректировки наблюдательного подхода, говорится в пресс-релизе агентства.
Согласно обновленным правилам 2025 года, банки с депозитным страхованием FDIC по-прежнему подпадают под строгие ограничения в рамках действующего законодательства. В то же время банки без страхования находящихся под надзором ФРС вкладов получили возможность в индивидуальном порядке запрашивать разрешения на «новые» виды деятельности.
В агентстве подчеркнули, что регулирование должно исходить из профиля рисков конкретной деятельности. По мнению ФРС, разные по своей природе операции требуют разных нормативных режимов, а не универсальных запретов.

Позиция регулятора и критика решения

Решение вызвало критику внутри регулятора. Управляющий ФРС Майкл Барр заявил, что единый режим регулирования снижает риски регуляторного арбитража и обеспечивает равные условия для банков с разными лицензиями.
Он напомнил, что политика 2023 года принималась единогласно.
Отмена ограничений также связана с делом Custodia Bank — специализированного криптобанка из Вайоминга. Ранее этому учреждению было отказано в доступе к основному счету ФРС. Новый подход потенциально позволяет банку снова претендовать на разрешение ряда операций, ранее считавшихся недопустимыми.
Payment systems