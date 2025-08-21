Яку дату вважають доходом для ФОП на загальній системі — пояснення ДПС — Finance.ua
Яку дату вважають доходом для ФОП на загальній системі — пояснення ДПС

Стало відомо, як визначається дата отримання доходу фізичними особами-підприємцями (ФОП) на загальній системі оподаткування у разі розрахунків карткою чи іншими способами.
Датою отримання доходу з метою його оподаткування ПДФО є дата, зазначена у фіскальному чеку.
Про це нагадує ДПС у Вінницькій області.
Податкова служба нагадує, що датою отримання доходу для ФОП вважається:
  • дата фактичного надходження коштів на поточний рахунок (IBAN) або у касу;
  • дата отримання інших компенсацій у разі негрошових розрахунків;
  • дата, зазначена у фіскальному чеку, якщо розрахунок відбувся через платіжний термінал (POS) чи інтернет-еквайринг.
Оплата карткою
У разі оплати товарів або послуг карткою — як у магазині через банківський термінал, так і в інтернет-магазині — доходом для ФОП є вся сума виручки, включно з комісією банку.
Водночас ключовим моментом для визначення дати отримання доходу є саме дата у фіскальному (касовому) чеку, який видається під час розрахунку.
Нагадаємо, в ІТ-сфері зареєстровано 248,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Переважна більшість ФОПів (244,2 тисячі осіб) працюють за спрощеною системою оподаткування, яка дозволяє отримувати оплату у валюті та самостійно керувати графіком.
Раніше у Dou повідомляли, що за останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.
