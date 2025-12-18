Київ отримав бюджет на 2026 рік у понад 100 мільярдів гривень
Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік — на рівні понад 106 млрд грн. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Кошторис збалансований — у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців" — повідомив Кличко.
За його словами, важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти.
«Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам, соціально незахищеним киянам" — резюмував Кличко.
