Рада створила комісію з розслідування корупції у сферах оборони та економіки під час війни

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень законодавства в умовах воєнного стану.

За прийняття постанови № 14291 проголосували 252 народні депутати на пленарному засіданні парламенту в середу.

До складу комісії увійшли 14 парламентарів з різних фракцій та груп. Головою ТСК обрано Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність»), заступником — Ігоря Фріса («Слуга народу»).

Зазначається, що основні завдання ТСК — перевірка у сферах оборони, використання публічних коштів і майна, а також дотримання прав людини.

Комісія розслідуватиме можливі факти порушення антикорупційного законодавства під час війни в різних галузях економіки, включно з інфраструктурою, що забезпечує функціонування держави та суспільства.

Крім того, ТСК контролюватиме правомірність рішень і дій органів влади у сфері безпеки та управління ресурсами в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що впродовж 2014 — 2024 років за рішенням українських судів за корупцію лише в 1,5% притягнутих до відповідальності конфіскували майно чи гроші, а права обіймати певні посади позбавили лише 0,2% підсудних. За 11 років понад 32 тис. осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

