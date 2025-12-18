0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада створила комісію з розслідування корупції у сферах оборони та економіки під час війни

Казна та Політика
31
Рада створила комісію з розслідування корупції у сферах оборони та економіки під час війни
Рада створила комісію з розслідування корупції у сферах оборони та економіки під час війни
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень законодавства в умовах воєнного стану.
За прийняття постанови № 14291 проголосували 252 народні депутати на пленарному засіданні парламенту в середу.
До складу комісії увійшли 14 парламентарів з різних фракцій та груп. Головою ТСК обрано Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність»), заступником — Ігоря Фріса («Слуга народу»).
Зазначається, що основні завдання ТСК — перевірка у сферах оборони, використання публічних коштів і майна, а також дотримання прав людини.
Читайте також
Комісія розслідуватиме можливі факти порушення антикорупційного законодавства під час війни в різних галузях економіки, включно з інфраструктурою, що забезпечує функціонування держави та суспільства.
Крім того, ТСК контролюватиме правомірність рішень і дій органів влади у сфері безпеки та управління ресурсами в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що впродовж 2014 — 2024 років за рішенням українських судів за корупцію лише в 1,5% притягнутих до відповідальності конфіскували майно чи гроші, а права обіймати певні посади позбавили лише 0,2% підсудних. За 11 років понад 32 тис. осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.
За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems