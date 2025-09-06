0 800 307 555
Кто в Украине получает самые высокие зарплаты — Госстат

Личные финансы
В июле средняя зарплата штатных работников составила 26499 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего — в Черновицкой области.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Где самые высокие и самые маленькие зарплаты

В частности, в лидерах по уровню заработной платы — г. Киев, Луганская и Днепропетровская области, где в среднем платят 40 546 грн, 34 553 грн и 27 413 грн соответственно.

Самые низкие зарплаты у работников Черниговской (19 920 грн), Кировоградской (19 522 грн) и Черновицкой областей (19 202 грн).
ТОП-3 отрасли с самыми высокими зарплатами:
  • информация и телекоммуникации — 67 222 грн;
  • финансовая и страховая деятельность — 55994 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 34068 грн.
Традиционно высокие доходы получают в сфере государственного управления и обороны, где средняя зарплата составила 33896 грн.
Выше средней зарплаты получают в сферах оптовой и розничной торговли (31 424 грн), в промышленности (29 063 грн), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб (26 612 грн).
А ниже средних зарплат платили в сфере операций с недвижимостью и строительстве — 22 698 грн и 22 775 грн соответственно.

Справка Finance.ua:

  • правительство повысило зарплаты государственных служащих, работающих в судах, на период военного положения;
  • ПФУ зафиксировало резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для расчета пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен;
  • заработная плата чиновников растет и дальше. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен.
