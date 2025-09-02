Уряд підвищив зарплати працівникам судів — Finance.ua

Уряд підвищив зарплати працівникам судів
Уряд підвищив зарплати державних службовців, які працюють у судах, на період воєнного стану.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Тимчасово, на період воєнного стану (але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року) запроваджується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців апарату судів:
- апарату місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, — у розмірі 1,19;
- апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, — у розмірі 1,3;
- Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, — у розмірі 1,2.
Звідки гроші
Підвищення вищезазначених посадових окладів забезпечується за рахунок судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави.
Як пише Мельничук, також підвищили посадові оклади і працівникам патронатних служб у системі правосуддя.
Додатковий коефіцієнт підвищення складає:
- для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — 1,45;
- для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів — 1,3;
- для місцевих загальних судів — 1,25.
«На період воєнного стану преміювання зазначених працівників органів системи правосуддя здійснюється у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення», — зазначив Мельничук.
Раніше ми писали, що в Україні запровадили новий вид премій для чиновників — за результатами щорічного оцінювання. Але загалом премії можуть стати меншими через установлений ліміт — не більше за 30% від річної зарплати того чи іншого посадовця.
Вона затверджує оновлений порядок преміювання держслужбовців, деталізуючи механізм преміювання та уточнюючи процедури погодження для окремих посад.
Водночас раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Данило Гетманцев розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи.
«Я неодноразово повторював, що не готовий грати у популізм, і позиція у мене тут досить чітка. Державні службовці не можуть працювати безплатно, у них має бути конкурентна зарплата. Проте ці гроші чиновники повинні отримувати за ефективну роботу. Коли ж людина отримує більше мільйона гривень зарплати з бюджету на рік, а результатів роботи у неї нуль — такі випадки неприпустимі», — написав він.
Довідка Finance.ua:
- Як повідомляє Міністерство фінансів України, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні. У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%. Нагадаємо, середня офіційна зарплата в Україні у червні становила 22 337 гривень.
- Де найбільша зарплата. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг -102,8 тисячі гривень. Друге місце посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 95,8 тисячі гривень. Третє — Антимонопольний комітет- 92,7 тисячі гривень.
