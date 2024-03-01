Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза — Finance.ua

Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза Сегодня 19:12 — Личные финансы

Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза

«Дія.Підпис» — квалифицированная электронная подпись в приложении и на портале «Дія».

Для чего он? «Дія.Підпис» украинцы могут подписывать электронные документы, авторизоваться в приложениях, на сайтах, подписывать петиции. Документы с электронной подписью имеют такую ​​же юридическую силу, как и заверенные вручную. При использовании «Дія.Підпис» лицо сравнивается с вашими фото на документах.

Вот несколько советов, чтобы пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза:

Если на документах вы без очков, то для «Дія.Підпис» снимите их также.

Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб — верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.



Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.

Фон должен быть однотонным — без картин, других людей, мебели и любимого котика.



Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.



Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.



Напомним, получить «Дія.Підпис» можно, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении «Дія»: ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года или вид на временное или постоянное место жительства.

Срок «Дія.Підпис» — один год или до момента его удаления.

Создание «Дія.Підпис» — бесплатная услуга.

Как получить «Дія.Підпис»?

Авторизуйтесь в приложении «Дія».

Перейдите в Меню — «Дія.Підпис».

Нажмите кнопку Активировать «Дія.Підпис».

Подтвердите личность через проверку фото.

Придумайте 5-значный код для «Дія.Підпис».



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