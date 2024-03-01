Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза — Finance.ua
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Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза

Личные финансы
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Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза
Как пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза
«Дія.Підпис» — квалифицированная электронная подпись в приложении и на портале «Дія».
Для чего он? «Дія.Підпис» украинцы могут подписывать электронные документы, авторизоваться в приложениях, на сайтах, подписывать петиции. Документы с электронной подписью имеют такую ​​же юридическую силу, как и заверенные вручную. При использовании «Дія.Підпис» лицо сравнивается с вашими фото на документах.
Вот несколько советов, чтобы пройти проверку «Дія.Підпис» с первого раза:
  • Если на документах вы без очков, то для «Дія.Підпис» снимите их также.
  • Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб — верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.
  • Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.
  • Фон должен быть однотонным — без картин, других людей, мебели и любимого котика.
  • Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.
  • Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.
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Напомним, получить «Дія.Підпис» можно, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении «Дія»: ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года или вид на временное или постоянное место жительства.
Срок «Дія.Підпис» — один год или до момента его удаления.
Создание «Дія.Підпис» — бесплатная услуга.
Как получить «Дія.Підпис»?
  • Авторизуйтесь в приложении «Дія».
  • Перейдите в Меню — «Дія.Підпис».
  • Нажмите кнопку Активировать «Дія.Підпис».
  • Подтвердите личность через проверку фото.
  • Придумайте 5-значный код для «Дія.Підпис».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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