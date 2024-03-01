«Дія» хочет добавить в чат-бот помощника на основе ИИ — Finance.ua
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«Дія» хочет добавить в чат-бот помощника на основе ИИ

Технологии&Авто
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«Дія» хочет добавить в чат-бот помощника на основе ИИ
«Дія» хочет добавить в чат-бот помощника на основе ИИ
«Дія» работает над внедрением помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Технологию назовут Надеждой.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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По его словам, для внедрения такой функции хотят использовать технологическое решение от одной из «топовых международных компаний». Однако о какой компании говорится, он не указал.
«Это будет чат-бот нового поколения, который в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки „Дія“», — заверил он.
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Федоров отметил, что качество ответов ИИ-помощника устраивает его на 80%, однако, обещает — будет лучше. В то же время министра «не совсем устраивает» скорость ответов, поэтому в ведомстве работают и над этим.
«Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира. Во время бета-тестирования сможете научить помощника более качественно отвечать на запросы», — добавил глава министерства.
В настоящее время Минцифры продолжает работать над законодательным полем для ИИ и интегрировать его в образование.
По материалам:
Економічна Правда
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