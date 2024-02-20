Федоров объяснил, почему не будет повесток в «Дія» — Finance.ua

Федоров объяснил, почему не будет повесток в «Дія»
В очередной раз министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что повестки не будут раздавать через приложение «Дія».
«Дія» — это гражданские услуги, гражданский интерфейс, о рекомендации услуг. Если мы говорим о военном или военнообязанном — это вообще другая потребительская культура. Военный проект всегда будет под высокой нагрузкой, там другие процедуры и доступ к информации и обеспечению безопасности этой информации, поэтому логичнее было выделить его в отдельную инфраструктуру", — сообщил Михаил Федоров в интервью «Общественному».
Кроме того, он подчеркнул, что в каком бы формате ни был принят законопроект о мобилизации, там ничего нет о «Дія» и о повестках в «Дія».
В 2021 году планировался проект Military ID, аналог электронного кабинета для военнообязанных, обновления и верификации их данных. Тогда речь шла о том, что этот проект может быть в «Дія», но с тех пор произошли некоторые изменения.
«Изменилось многое, и полномасштабная война, и военных стало гораздо больше. Теперь это выглядит как крупный отдельный проект, нуждающийся в собственной инфраструктуре», — сказал министр.
Сейчас Military ID работает как система авторизации для многих сервисов в системах вооруженных сил, таких как Delta, «Вежа» и другие системы.
«Сейчас есть способность в министерстве обороны развивать подобные проекты», — сказал Михаил Федоров.
Напомним, что впервые об электронном военном билете заявил новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, выступая 6 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховной Рады. Министр обороны начал свое выступление с заявления о том, что аббревиатура ВВК (военно-врачебная комиссия) должна остаться в прошлом.
Точных сроков, когда новшества реализуют, глава Минобороны Рустем Умеров не называл. Однако весь процесс цифровизации армии назвал приоритетным для работы своего ведомства.
Напомним, что в Минцифры неоднократно заявляли, что внедрять повестки в «Дія» не планируют. «В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в „Дія“ не будет никогда. И только так», — заявлял Федоров в прошлом году.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада хочет уточнения от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации. В частности, парламент потребует разъяснений об идеях рассылать повестки через электронный кабинет призывника;
- в «Дія» скоро может появиться военный билет, Минцифры уже работает над этим.
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