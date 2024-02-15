Гетманцев о расходах на мобилизацию: «Огромные деньги. Где их взять — вопрос» Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Гетманцев о расходах на мобилизацию: «Огромные деньги. Где их взять — вопрос»

Глава финкомитета Рады, нардеп от «Слуги Народа» Даниил Гетманцев заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации придется пересматривать госбюджет.

Об этом он сказал в интервью агентству « Интерфакс-Украина ».

В начале февраля глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа предположила , что для мобилизации до 500 тыс. бойцов понадобятся 720 млрд грн.

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Комментируя это заявление, Гетманцев сказал, что это ориентировочные расходы на проведение мобилизации.

«Потому что нам пока неизвестны окончательные расчеты по мобилизации. Соответствующий законопроект еще на рассмотрении, и вы видели, что у Верховного Главнокомандующего есть публично озвученные вопросы о реальных масштабах необходимой мобилизации, которые, безусловно, будут уточняться новым руководством ВСУ. Сколько будет необходимо привлечь людей сразу (в первый месяц-два), сколько в течение определенного периода (до конца года или далее), сколько всего и в какие сроки? Сколько из них будут получать зарплаты с „боевыми начислениями“ в частях на передовой, а сколько будут мобилизовать в тыловые части или новые части, которые будут формироваться как резерв?» — высказался нардеп.

В то же время он признал, что это очень большие деньги.

«Да, это огромные деньги. И где их взять — это большой вопрос… Безусловно, мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета», — сказал Гетманцев.

«Здесь надо понимать, что с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит, об обеспечении самой главной ценности — безопасности жизни, — хороших и популярных решений у правительства не остается. Есть только сложные», — добавил он.

Справка Finance.ua:

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГПСУ, полицейского;

полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров;

Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.

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