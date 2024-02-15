Гетманцев о расходах на мобилизацию: «Огромные деньги. Где их взять — вопрос»
Глава финкомитета Рады, нардеп от «Слуги Народа» Даниил Гетманцев заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации придется пересматривать госбюджет.
Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
В начале февраля глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа предположила, что для мобилизации до 500 тыс. бойцов понадобятся 720 млрд грн.
Комментируя это заявление, Гетманцев сказал, что это ориентировочные расходы на проведение мобилизации.
«Потому что нам пока неизвестны окончательные расчеты по мобилизации. Соответствующий законопроект еще на рассмотрении, и вы видели, что у Верховного Главнокомандующего есть публично озвученные вопросы о реальных масштабах необходимой мобилизации, которые, безусловно, будут уточняться новым руководством ВСУ. Сколько будет необходимо привлечь людей сразу (в первый месяц-два), сколько в течение определенного периода (до конца года или далее), сколько всего и в какие сроки? Сколько из них будут получать зарплаты с „боевыми начислениями“ в частях на передовой, а сколько будут мобилизовать в тыловые части или новые части, которые будут формироваться как резерв?» — высказался нардеп.
В то же время он признал, что это очень большие деньги.
«Да, это огромные деньги. И где их взять — это большой вопрос… Безусловно, мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета», — сказал Гетманцев.
«Здесь надо понимать, что с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит, об обеспечении самой главной ценности — безопасности жизни, — хороших и популярных решений у правительства не остается. Есть только сложные», — добавил он.
Справка Finance.ua:
- 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГПСУ, полицейского;
- полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров;
- Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.
Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐
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