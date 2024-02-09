Отсиживаются в закарпатских «котлах»: озвучили проблему законопроекта о мобилизации — Finance.ua

Отсиживаются в закарпатских «котлах»: озвучили проблему законопроекта о мобилизации Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В законопроекте о мобилизации должны быть четко определены сроки демобилизации. Сейчас на фронте часть военных за два года не имела ротаций или отпусков.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что в законопроекте о мобилизации, принятом 7 февраля в первом чтении, предусматривается, что право на демобилизацию имеет военнослужащий в случае прохождения службы 36 месяцев, а далее для этого требуется его рапорт и решение Ставки верховного главнокомандующего и указ президента.

«Это будет означать, что фактически безлимитное количество времени. Сегодня, например, срочники парни, девушки будут ждать неизвестное количество времени, будет ли это окончание правового режима военного положения или это может быть через месяц после решения Ставки», — отметила Бобровская в эфире «Эспрессо «.

При этом добавила, что такой подход снижает мотивацию у населения мобилизоваться, потому что люди не понимают, сколько им придется служить. По ее словам, сегодня есть те, кто не имел ротации или отпусков за два года.

«У нас вопрос только, насколько этот человек пойдет в армию и выживет на фронте или в Крынках 36 месяцев, что абсолютно невозможно», — сказала она.

Народный депутат Украины Юлия Клименко в эфире телемарафона отметила, что те, кого будут мобилизовать, должны знать, на какой срок. Она отметила необходимость ротации.

«Не может быть, чтобы одни сидели в окопах бесконечно, а другие будут находиться в киевских ресторах или в закарпатском „котле“. Если это справедливая ротация, то это снимает очень много вопросов. Люди знают, что они на передовой не больше 12 месяцев и больше их туда послать никто не может», — подчеркнула Клименко.

По ее словам, мобилизация не возможна в варианте, который предлагается в правительственном законопроекте.

«А именно через электронные кабинеты, потому что многие люди просто не имеют доступа в Интернет — могут пропустить повестку, даже если они хотят прийти», — отметила она.

Также подчеркнула, что не могут быть поддержаны «драконовские» меры, такие как не выдача документов и закрытие счетов.

УНІАН По материалам:

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