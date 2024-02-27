В «Дія» начнется бета-тестирование новой услуги: Федоров сообщил детали — Finance.ua
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В «Дія» начнется бета-тестирование новой услуги: Федоров сообщил детали

Казна и Политика
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В «Дія» начнется бета-тестирование новой услуги: Федоров сообщил детали
В «Дія» начнется бета-тестирование новой услуги: Федоров сообщил детали
Как сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, в «Дія» запустят новый вид электронных документов. Там станут доступны дипломы об образовании и школьные аттестаты.
«Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей отправить его по почте. При трудоустройстве не нужно везти папку с дипломами, а при поступлении в вуз — со свидетельствами. Также если выехали за границу, все удобно и под рукой — в „Дія“», — Об этом сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как воспользоваться новым сервисом первым

Присоединитесь к бета-тестированию можно, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код.
У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.
«Регистрируйтесь на бета-тест, делитесь фидбеком, оценивайте услугу. Сделаем вместе ее удобной» — заметил он.
Ранее Фёдоров спрогнозировал запуск первых услуг электронного нотариата весной.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Кабинет Министров принял постановление, разрешающее открыть код «Дія», теперь приложение станет open-source продуктом. По словам Федорова, соответствующее решение позволит быстро экспортировать «Дія» в другие страны.
  • В Минцифры подчеркнули, что не каждый сможет получить доступ к данным и персональные данные украинцев будут храниться в безопасности. Будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.
  • В Украине 4 года назад заработало приложение «Дія» — государство в смартфоне. По состоянию на сегодняшний день им пользуется более 20 млн человек. В приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале — более 100 услуг;
  • ранее сообщалось, что к 2024 году планируется перевести 100% государственных услуг в «Дія».

Возместить вклад онлайн через «Дія»

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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