Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода
Кабинет Министров принял постановление, устанавливающее единый порядок подключения жилых домов, предприятий и других объектов к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Постановление определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов и делает невозможным самовольные подключения. Это обеспечивает равные условия для всех сторон.
Основные положения:
- определены права и обязанности заказчиков и исполнителей услуг;
- установлена процедура получения технических условий, заключения договоров и подписания актов выполненных работ;
- введен прозрачный механизм расчета платы за подключение;
- предусмотрена обязательная установка узлов коммерческого учета воды.
Принятие постановления ликвидирует пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие могло использовать собственные подходы к подключению абонентов. Теперь процедура будет унифицирована для всей Украины.
Документ также приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере коммунальных услуг.
Напомним, на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду составил 33,9 млрд грн. Это на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году. На Харьковщину, Киев и Днепропетровщину приходится 60,6% от всей задолженности.
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что после завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость поднятия «коммуналки» до рыночной стоимости.
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода
На рынке труда высокий дефицит работников, а зарплаты продолжают расти — НБУ
С 8 сентября в Чехии стартует регистрация на новое разрешение для беженцев с временной защитой
Кабмин ввел обмен налоговой информацией о физлицах через систему «LOGICA»
Украинские ІТ-специалисты в Польше рассказали о планах относительно возвращения в Украину
Когда банки в Польше передают в налоговую информацию о переводах