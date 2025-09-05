0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода

Личные финансы
17
Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода
Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода
Кабинет Министров принял постановление, устанавливающее единый порядок подключения жилых домов, предприятий и других объектов к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Постановление определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов и делает невозможным самовольные подключения. Это обеспечивает равные условия для всех сторон.

Основные положения:

  • определены права и обязанности заказчиков и исполнителей услуг;
  • установлена ​​процедура получения технических условий, заключения договоров и подписания актов выполненных работ;
  • введен прозрачный механизм расчета платы за подключение;
  • предусмотрена обязательная установка узлов коммерческого учета воды.
Принятие постановления ликвидирует пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие могло использовать собственные подходы к подключению абонентов. Теперь процедура будет унифицирована для всей Украины.
Читайте также
Документ также приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере коммунальных услуг.
Напомним, на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду составил 33,9 млрд грн. Это на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году. На Харьковщину, Киев и Днепропетровщину приходится 60,6% от всей задолженности.
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что после завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость поднятия «коммуналки» до рыночной стоимости.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems