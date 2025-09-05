Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода Сегодня 09:45 — Личные финансы

Кабмин установил новые правила подключения к сетям водоснабжения и водоотвода

Кабинет Министров принял постановление, устанавливающее единый порядок подключения жилых домов, предприятий и других объектов к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Постановление определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов и делает невозможным самовольные подключения. Это обеспечивает равные условия для всех сторон.

Основные положения:

определены права и обязанности заказчиков и исполнителей услуг;

установлена ​​процедура получения технических условий, заключения договоров и подписания актов выполненных работ;

введен прозрачный механизм расчета платы за подключение;

предусмотрена обязательная установка узлов коммерческого учета воды.

Принятие постановления ликвидирует пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие могло использовать собственные подходы к подключению абонентов. Теперь процедура будет унифицирована для всей Украины.

Читайте также Минрегион готовит изменения в тарифах на воду: что это значит для потребителей

Документ также приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере коммунальных услуг.

Напомним, на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду составил 33,9 млрд грн. Это на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году. На Харьковщину, Киев и Днепропетровщину приходится 60,6% от всей задолженности.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял , что после завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость поднятия «коммуналки» до рыночной стоимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.