Минрегион готовит изменения в тарифах на воду: что это значит для потребителей — Finance.ua

Минрегион готовит изменения в тарифах на воду: что это значит для потребителей Сегодня 10:02 — Личные финансы

Минрегион готовит изменения в тарифах на воду: что это значит для потребителей

Министерство развития общин и территорий предлагает изменить подход к регулированию тарифов на воду и водоотвод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета Министров.

Согласно документу правительство будет рекомендовать оставить тарифы для населения на уровне 24 февраля 2022 года. Однако, если местные власти или регулятор не будут повышать тарифы, разницу между фактическими расходами и действующими тарифами предлагают компенсировать из местных бюджетов.

Как отмечается в обосновании проекта, одним из последствий этого решения может стать «изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу», что возымеет негативный эффект для потребителей.

В пояснительной записке отмечается, что решение об установлении тарифов на коммунальные услуги может приниматься только уполномоченными органами — Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органами местного самоуправления.

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В проекте отмечается, что согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:

услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение) для населения;

услуги по снабжению тепловой энергии для населения и поставке горячей воды для населения.

Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, за год в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. С апреля прошлого года среднее повышение тарифов составило 20,1%, но цены выросли не на все виды услуг. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%;

правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги при временном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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