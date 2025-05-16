Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб — Finance.ua

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Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб

Особисті фінанси
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Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб
Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб
Уряд буде компенсувати організаціям, установам кошти за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Затверджено Порядок надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам — підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», — ідеться у повідомленні.
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Також зазначено, що компенсації будуть йти через пенсійний фонд.
Їх нараховуватимуть саме закладам, установам або підприємствам (незалежно від форми власності), в яких безоплатно розміщуються ВПО, а не центральним органам виконавчої влади, на балансі яких вони перебувають.
Сьогодні уряд також затвердив порядок надання цих компенсацій.
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«Розрахунки компенсації за розміщення проводитимуться органами Пенсійного фонду України відповідно до соціальних норм житла і соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування… а сама компенсація за розміщення виплачуватиметься щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується компенсація за розміщення)», — повідомив Мельничук.
Нагадаємо, станом на березень 2025 року у Києві на обліку перебувають 424 056 внутрішньо переміщені особи. З них 239 976 людей були вимушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.
За матеріалами:
УНН
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