Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб — Finance.ua

Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Держава відшкодовуватиме комунальні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб

Уряд буде компенсувати організаціям, установам кошти за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Затверджено Порядок надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам — підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», — ідеться у повідомленні.

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Також зазначено, що компенсації будуть йти через пенсійний фонд.

Їх нараховуватимуть саме закладам, установам або підприємствам (незалежно від форми власності), в яких безоплатно розміщуються ВПО, а не центральним органам виконавчої влади, на балансі яких вони перебувають.

Сьогодні уряд також затвердив порядок надання цих компенсацій.

«Розрахунки компенсації за розміщення проводитимуться органами Пенсійного фонду України відповідно до соціальних норм житла і соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування… а сама компенсація за розміщення виплачуватиметься щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується компенсація за розміщення)», — повідомив Мельничук.

Нагадаємо, станом на березень 2025 року у Києві на обліку перебувають 424 056 внутрішньо переміщені особи. З них 239 976 людей були вимушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

УНН За матеріалами:

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