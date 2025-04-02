75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині

Особисті фінанси
7
75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині
75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині
75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.
На таке рішення значною мірою впливає те, що українське суспільство та місцева влада активно залучені до допомоги та підтримки людей, які вимушені були змінити місце проживання через війну.
Як Укрінформу повідомили у Раді Європи, про це свідчать результати восьмої хвилі всеукраїнського соціологічного дослідження «Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення».
Зазначається, що дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи в рамках Програми «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині
За результатами дослідження, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до ВПО, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО (34% - не готові).
75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині
Крім того, зросла частка ВПО, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу. Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив всього 37%, то станом на кінець 2024 року — вже 56%. Найбільше — з 16% до 33% - зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% ВПО знайшли дистанційну роботу, а 18% - зберегли попередню роботу.
Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб — це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems