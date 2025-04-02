75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині — Finance.ua

75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

75% ВПО не планують переїзд з місць, де мешкають нині

75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.

На таке рішення значною мірою впливає те, що українське суспільство та місцева влада активно залучені до допомоги та підтримки людей, які вимушені були змінити місце проживання через війну.

Як Укрінформу повідомили у Раді Європи , про це свідчать результати восьмої хвилі всеукраїнського соціологічного дослідження «Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення».

Зазначається, що дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи в рамках Програми «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За результатами дослідження, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до ВПО, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО (34% - не готові).

Крім того, зросла частка ВПО, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу. Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив всього 37%, то станом на кінець 2024 року — вже 56%. Найбільше — з 16% до 33% - зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% ВПО знайшли дистанційну роботу, а 18% - зберегли попередню роботу.

Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб — це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).

Укрінформ За матеріалами:

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