У Києві проживає понад 424 тисячі ВПО: кого з них забезпечили житлом — Finance.ua

У Києві проживає понад 424 тисячі ВПО: кого з них забезпечили житлом Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

У Києві проживає понад 424 тисячі ВПО: кого з них забезпечили житлом

Станом на березень 2025 року у Києві на обліку перебувають 424 056 внутрішньо переміщені особи. З них 239 976 людей були вимушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

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Про це у відповідь на запит Соцпорталу повідомили Департамент соціальної та ветеранської політики та Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА.

На обліку осіб, які потребують тимчасового житла, перебуває 2864 сім’ї та одиноких громадян. 115 родин (392 особи), отримали житло для тимчасового проживання та підписали відповідні договори з балансоутримувачами.

Рішенням Київської міської ради від 21.11.2024 No 177/9985 затверджено Міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2025−2027 рок, в якій передбачено продовження дії вищезазначеного заходу, йдеться у повдіомленні.

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Станом на 2024 рік більшість ВПО винаймали житло власним коштом, у великих містах цей показник становить 75%. Водночас за даними КМДА, частина ВПО проживають у гуртожитках, які належить освітнім закладам, Міністерству освіти і науки України або Фонду держмайна України.

Довідка Finance.ua:

В Україні разом з державними програмами забезпечення вимушених переселенців доступним житлом діють і проєкти міжнародних фінансових донорів. Завдяки їм родини ВПО можуть отримувати компенсацію на оренду помешкання.

Допомогу можуть отримати:

Люди, які повернулися з-за кордону, живуть у місцях тимчасового проживання під загрозою виселення;

ВПО, які живуть у непристосованих для тривалого проживання помешканнях — дитсадках, школах, медзакладах;

Вимушені переселенці, які живуть у модульних містечках;

Родини ВПО, які орендують житло, але перебувають під ризиком виселення;

Ті, хто повернувся з-за кордону, але орендує помешкання з незадовільними житловими умовами.

Socportal За матеріалами:

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