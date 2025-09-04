Украинские ІТ-специалисты в Польше рассказали о планах относительно возвращения в Украину Сегодня 11:02 — Личные финансы

Украинские ІТ-специалисты в Польше рассказали о планах относительно возвращения в Украину

Около половины опрошенных украинских айтишников в Польше заявили о готовности вернуться в Украину. Также некоторые планируют либо переезжать в другие страны, либо оставаться в Польше.

Об этом пишет DOU.

Польша занимает второе место по количеству мигрантов из Украины после Германии. В начале года в Польше находилось 988 тысяч украинцев. За три года полномасштабной войны из Украины уехали около 20 тысяч IT-специалистов. 39,5% из них релоцировались в Польшу. Кроме того, с 2022 года в Польше открылось 610 IT-компаний, основанных украинцами.

Для специалистов эта страна удобна по нескольким причинам: близость к Украине, возможность сохранить работу, наличие знакомых и компаний, которые помогали с релокацией. Важным фактором является и налоговая нагрузка. В Польше доход до 120 000 злотых облагается налогом по ставке 12%, а выше этой суммы — 32%. Для сравнения, в Германии ставка составляет от 14% до 45%, в Чехии — 15%, в Словакии — 19% и 25%.

Легализация работников и бюрократические сложности

В некоторых компаниях работают отдельные команды, сопровождающие релоцированных специалистов. В начале полномасштабного вторжения процессы легализации были более простыми. И хотя 1 июня вступили в силу новые правила, они предполагают в основном положительные изменения для работников: цифровизацию процессов, создание консультационных пунктов, интеграционную поддержку. В то же время сроки рассмотрения долгосрочных видов на жительство продлились, а бюрократии стало больше, но это скорее общеевропейская тенденция.

Читайте также Какие украинцы в Польше будут получать 800 Плюс после 30 сентября

В некоторых компаниях отмечают, что ситуация постепенно усложняется: растет бюрократия, налоговая нагрузка и конкуренция за вакансии. Особенно ощутимо это для младших специалистов. Рынок все больше смещается в пользу работодателей.

Как перемены ощущают сами айтишники

Специалисты говорят и об изменениях в отношении общества. Из-за выборов украинский вопрос расшатан. Чувство угрозы, особенно когда с детьми, усиливается.

Другие подтверждают, что в соцсетях и на уровне государственных решений стало больше скепсиса по отношению к украинцам. В то же время в повседневной жизни отношение по большей части нормальное. В обществе ощущается запрос на более жесткие правила относительно миграции.

Социальные программы для украинцев в Польше

Украинцы могут получать выплаты по программе «800+» (800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет), единовременную помощь 300 злотых на обучение, а также «детский капитал опеки» для второго и последующих детей до трех лет. Есть доступ к бесплатной медицине, образованию, языковым курсам и программам арендной поддержки.

Те, кто становится налоговыми резидентами, могут воспользоваться льготами: временным освобождением от PIT (налог на доходы физических лиц), полным освобождением для молодежи и многодетных семей детьми.

Для многих украинских специалистов соцподдержка стала важным фактором в повседневной жизни. Другие специалисты оценивают социальные программы сдержанно.

Планируют ли украинские айтишники оставаться в Польше

Планы на будущее у живущих в Польше украинских айтишников отличаются. Часть собеседников указывает, что «качели» от польских властей создают ощущение неопределенности. Поэтому некоторые специалисты уже присматриваются к новым странам, но часть переезд не рассматривает.

Наиболее популярными направлениями для релокации видят Восточную и Центральную Европу. Также айтишники рассказали, что у многих уже есть карта поляка, некоторые успели взять жилье в ипотеку, поэтому планируют свою дальнейшую жизнь связать с Польшей.

Около половины опрошенных заявили о готовности вернуться в Украину. При этом часть тех, кто имеет семьи, рассматривает возвращение не в полном составе.

Инфографика: DOU

Те, кто не рассматривает возвращение в Украину, отмечают, что это из-за страха быть мобилизованным, скепсиса относительно гарантий безопасности для Украины и привыкания к жизни в другой стране.

Справка Finance.ua:

25 августа 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о продлении социальных выплат украинским беженцам до марта 2026 года. Он заявил, что помощь останется только для тех, кто работает и платит взносы;

если вето останется, с 1 октября 2025 г. украинцы с продленными визами, картами пребывания или безвизовым статусом могут потерять легальное право на проживание и работу.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.