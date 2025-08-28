Вето Навроцкого ударит не по украинцам, а по компаниям в Польше — эксперты — Finance.ua
Вето Навроцкого ударит не по украинцам, а по компаниям в Польше — эксперты

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи гражданам Украины создало серьезные риски как для работающих в Польше украинцев, так и для польских компаний, которые их трудоустраивают, пишет inPoland.
Правовые положения, которые позволяют простое трудоустройство украинцев на основании сообщения, действуют только до конца сентября.
Если соглашения между правительством и президентом не будут достигнуты, с 1 октября сотни тысяч украинцев могут оказаться вне правового поля.

Мнение экспертов

Без продления временной защиты и адаптированных процедур легализации труда украинцы рискуют потерять право на законное трудоустройство. Это будет означать значительные проблемы для польского бизнеса, активно использующего труд мигрантов.
По данным исследований, уровень занятости среди украинцев в Польше составляет 70%, что является рекордным показателем в мире.
Для сравнения, в Германии этот показатель составляет всего около 30%. Таким образом, Польша получает огромный экономический эффект от присутствия работающих украинцев, которые платят налоги и социальные взносы.
Вместе с тем, работодатели предупреждают, что в случае отсутствия нового закона система не выдержит нагрузки.
Бизнес-ассоциации и экспертные круги призывают власти действовать быстро. Они ожидают ускоренного принятия новых положений, которые позволят продлить право легального пребывания и трудоустройства украинцев как минимум до марта 2026 года. Иначе Польшу может ожидать отток рабочей силы, что станет серьезным вызовом экономике и социальной стабильности.
Справка Finance.ua:

  • Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев.
  • Он предложил собственный законопроект спецзакона и призвал «правительство и все партии в Сейме упорно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта».
  • Кароль Навроцкий 6 августа принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.
  • Его позиция по отношению к Украине вызывает неоднозначную реакцию. Навроцкий выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности, по Волынской трагедии. Он не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС до «полного выяснения исторической правды».
  • В своих предвыборных обещаниях он подписал декларацию по восьми пунктам. Среди них несколько касались украинских вопросов: не разрешать отправку польских солдат на территорию Украины; не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

