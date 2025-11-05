0 800 307 555
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США

Криминал
26
Правоохранители разоблачили заместителя начальника и инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни во время получения денег за беспрепятственное оформление автомобилей, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Схема получения денег

По данным следствия, чиновники наладили схему получения неправомерной выгоды от компаний, занимающихся импортом подержанных автомобилей из США.
Сначала заместитель начальника таможенного поста приостанавливал процедуру растаможки машин. После этого его подчиненный через таможенных брокеров сообщал представителям компаний, как можно «решить вопрос». Далее предпринимателей приглашали на встречу к заместителю начальника поста, где обсуждали условия «сотрудничества».
Задержаны должностные лица таможни при получении очередной суммы неправомерной выгоды в сумме $2400.

Наказание

Задержанные уведомлены о подозрениях по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно в получении неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от должностей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
