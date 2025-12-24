Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА Сегодня 16:33 — Криминал

Не проверив целесообразность и техническую возможность установки данной парковки, чиновник инициировал ее покупку. Миллионы гривен из бюджета столицы были потрачены впустую.

Следователи Подольского управления полиции совместно с работниками УСР в г. Киеве установили, что должностное лицо КГГА, ответственное за транспортную инфраструктуру, инициировало приобретение роторной парковки для установки во дворе админздания на Крещатике.

По результатам тендера предприятие-поставщик поставило автоматизированную систему для парковки 10 автомобилей, которая должна была разгрузить двор администрации и упорядочить размещение транспортных средств.

В то же время установлено, что руководитель не проверил целесообразность и техническую возможность установки парковки.

В результате этого конструкцию не смогли смонтировать, а длительное хранение без использования привело к ее повреждению. Это привело к убыткам на сумму более 3,6 млн грн для бюджета столицы.

Следователи, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

