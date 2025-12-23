В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен Сегодня 13:22 — Криминал

Киберполицейские и следователи полиции Днепропетровской области разоблачили группу лиц, завладевших средствами клиентов банка с использованием поддельных документов.

Об этом сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Как действовала схема

Злоумышленники подделывали судебные решения о взыскании задолженностей, а также исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов они открывали исполнительные производства, налагали арест на имущество и принудительно списывали средства со счетов граждан по несуществующим долгам.

Фото: npu.gov.ua

В состав преступной группы входили 7 жителей Днепра. В их числе был директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов. Также в схеме принимали участие два частных исполнителя.

Присвоенные средства фигуранты переводили на подконтрольные банковские карты, оформленные на дропов или так называемых «денежных мулов» и обналичивали их. Уже задокументированы 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма причиненного ущерба превышает 50 миллионов гривен.

Обыски и изъятое имущество

Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам жительства дропов, через карты которых выводились присвоенные средства.

Изъята компьютерная техника, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тыс. грн, более 20 тыс. долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и т. д.

Фото: npu.gov.ua

В настоящее время фигурантам объявлено подозрение по ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

