Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен

Правоохранители разоблачили масштабную схему злоупотреблений в профсоюзных организациях, связанных с газотранспортной системой Украины. Более 14,5 млн грн, которые должны были быть направлены на нужды работников, были использованы не по назначению.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что установило следствие

По данным следствия, на протяжении 2023 и 2025 годов руководители первичных профсоюзных организаций одного из предприятий газовой промышленности создали механизм, позволяющий тратить средства, предусмотренные коллективным договором, по своему усмотрению.

Из более 233 млн грн, перечисленных профсоюзам для обеспечения трудовых и социальных потребностей работников, значительную часть направляли на приобретение товаров и услуг, не связанных с деятельностью профсоюзов и не предусмотренных договорными обязательствами.

Фото: npu.gov.ua

К примеру, полученный от компании процент от фонда заработной платы компании должностные лица использовали для своего отдыха с семьями в элитных гостинично-развлекательных комплексах, оплату лечения друзьям, корпоративы и алкоголь, покупку одежды и даже оплату крестин своих детей.

Отдельную роль в схеме играло умышленное обхождение закупочных процедур. Это позволяло скрывать реальные объемы расходов и фактически снимало любой контроль над использованием средств.

Подозрения и расследование

Трем председателям профсоюзных организаций (Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей) сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В Национальной полиции сообщили , что фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

