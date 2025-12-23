Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье Сегодня 16:12 — Криминал

В Закарпатской области задержан перевозчик, который помогал мужчинам бежать из Украины за границу по нерабочей газовой трубе.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

На Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в Европейский Союз через нерабочую газовую трубу.

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в ЕС. Находясь за границей, он подыскивал в Тик-Токе потенциальных клиентов и организовывал их встречу на выходе из трубы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.