Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Закарпатской области задержан перевозчик, который помогал мужчинам бежать из Украины за границу по нерабочей газовой трубе.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
На Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в Европейский Союз через нерабочую газовую трубу.
Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в ЕС. Находясь за границей, он подыскивал в Тик-Токе потенциальных клиентов и организовывал их встречу на выходе из трубы.
