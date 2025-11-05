ОВГЗ: где покупать и главные отличия от депозита Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

ОВГЗ: где покупать и главные отличия от депозита

Облигации внутреннего государственного займа — это инструмент, при котором простота сочетатся с надежностью: вы занимаете средства государству, а государство обязуется вернуть номинал и проценты в определенные даты.

Приобрести их можно двумя способами — через приложение «Дія» или у банков или брокеров.

ОВГЗ — это не депозит , даже если ощущения очень похожи. Если вы держите бумаги до погашения, получите тот доход, который закладывался.

Если же планируете досрочный выход, стоит думать о ликвидности и рыночной цене: иногда она может быть ниже вашей покупки, и это нормально для рынка долговых инструментов.

Именно поэтому людям с динамичным денежным потоком и переменным сервисным графиком (в частности военным) рекомендуется либо брать срок «под событие», либо сразу открывать кабинет в банке/брокере с доступом ко вторичке. Это не «лучше или хуже», чес «Дія» — это просто другая степень управляемости.

Относительно доходности

На практике разница возникает не столько от «где купили», сколько от «что именно выбрали». Через банки и брокеров обычно более доступны более широкие полки выпусков: гривневые с разными сроками (разница между 6 и 18 месяцами в доходности может быть ощутимой), валютные с номиналом в долларах или евро, военные выпуски с четкими датами.

«Дія» намеренно стандартизирует выбор, чтобы не перегружать начинающего деталями; это плюс на старте и минус для портфельной оптимизации. Налоговый режим приятен в любом варианте: доход физических лиц от ОВГЗ освобожден от НДФЛ и военного сбора, и банки прямо акцентируют на этом открытые материалы.

Есть ли смысл переплачивать комиссии за «профессиональность»?

Ответ зависит от суммы, частоты операций и вашего стиля. В публичных условиях ряд учреждений декларирует нулевые комиссии для физлиц при покупке через онлайн-каналы. В любом случае, советуем смотреть не только на «комиссию по ОВГЗ», а на полную картину движения средств: перевод из банка на инвестсчет, конвертацию для валютных выпусков, лимиты или тарифы за отдельные платежи.

«Ноль» в карточке инструмента — это хорошо, но прозрачная общая стоимость — еще лучше. Не раз приходилось видеть, как новичок «съедает» часть ожидаемого процента на конвертации или незаметных сервисных платежах, хотя формально «комиссия за покупку» была равна нулю.

Самая здоровая траектория выглядит следующим образом. Сначала — небольшая сумма через «Дію» ради практики и ощущения процесса; затем открытие инвестсчета в банке или брокера, где все собрано в одном кабинете, и постепенный переход к выбору сроков, валют и реинвестированию купонов.

Где покупать ОВГЗ

Если вы планируете формировать «ядро» портфеля на сотни тысяч и выше, если вам важно объединить гривневые и валютные выпуски, подбирать сроки «под события», реинвестировать или иногда продавать раньше, комфортнее сразу иметь полноценный кабинет в банке или брокера с прозрачной вторичкой и аналитикой.

На самом деле самый умный выбор — комбинировать: оставить «Дію» как простой и быстрый канал (в том числе для получения образования членами семьи), а основную работу с портфелем перенести туда, где больше управляемости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.