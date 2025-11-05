0 800 307 555
Как теперь будут выплачивать деньги семьям погибших

Личные финансы
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 13164, который устанавливает четкие правила распределения ежемесячного пособия для родственников погибших Героев Украины — военных, медиков, спасателей и других.
Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко, одна из авторов законопроекта.
«Раньше отсутствие прозрачного механизма приводило к судебным спорам, задержкам и несправедливости в распределении помощи. Законопроект № 13164 устраняет эти пробелы: выплаты будут распределяться равными долями между всеми членами семьи погибшего», — пояснила парламентарий.

Ключевое в законопроекте

  • Ежемесячное пособие распределяется равными долями между всеми членами семьи погибшего (родители, жена/супруг, дети, иждивенцы).
  • Согласие всех получателей требуется для любого отклонения от равного распределения.
  • Автоматическое внесение в список получателей несовершеннолетних и нетрудоспособных иждивенцев, даже если они не проживают вместе.
  • Защита от исключения: ни один родственник не может быть лишен выплат без решения суда или письменного согласия всех остальных.
  • Упрощенная процедура обжалования через органы социальной защиты вместо обязательного суда.
  • Дополнительное положение: в случае смерти одного из получателей его доля автоматически перераспределяется между другими, без необходимости переоформления.
Как отметила она: «Теперь ни одна семья не будет ждать выплат годами через суды. Каждому гарантирована справедливая доля, а государство берет на себя роль арбитра только в спорных случаях».
Ранее в Минобороны назвали суммы, получаемые украинскими военными за ранения на фронте.
Если военный получил ранение (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, ему принадлежат следующие виды денежной выплаты:
  • Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).
  • Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 000 грн за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.
  • Единовременное денежное пособие — единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья (инвалидность, частичная потеря трудоспособности вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания), которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности, полученным при защите Родины или исполнении службы.
  • Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплата, производимая военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного довольствия.
  • Денежное пособие для оздоровления — выплата в размере ежегодного месячного денежного довольствия, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиРезерв+
