Как теперь будут выплачивать деньги семьям погибших

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 13164, который устанавливает четкие правила распределения ежемесячного пособия для родственников погибших Героев Украины — военных, медиков, спасателей и других.

Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко, одна из авторов законопроекта.

«Раньше отсутствие прозрачного механизма приводило к судебным спорам, задержкам и несправедливости в распределении помощи. Законопроект № 13164 устраняет эти пробелы: выплаты будут распределяться равными долями между всеми членами семьи погибшего», — пояснила парламентарий.

Ключевое в законопроекте

Ежемесячное пособие распределяется равными долями между всеми членами семьи погибшего (родители, жена/супруг, дети, иждивенцы).

Согласие всех получателей требуется для любого отклонения от равного распределения.

Автоматическое внесение в список получателей несовершеннолетних и нетрудоспособных иждивенцев, даже если они не проживают вместе.

Защита от исключения: ни один родственник не может быть лишен выплат без решения суда или письменного согласия всех остальных.

Упрощенная процедура обжалования через органы социальной защиты вместо обязательного суда.

Дополнительное положение: в случае смерти одного из получателей его доля автоматически перераспределяется между другими, без необходимости переоформления.

Как отметила она: «Теперь ни одна семья не будет ждать выплат годами через суды. Каждому гарантирована справедливая доля, а государство берет на себя роль арбитра только в спорных случаях».

Ранее в Минобороны назвали суммы, получаемые украинскими военными за ранения на фронте.

Если военный получил ранение (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, ему принадлежат следующие виды денежной выплаты:

Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).

в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем). Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 000 грн за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.

Единовременное денежное пособие — единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья (инвалидность, частичная потеря трудоспособности вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания), которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности, полученным при защите Родины или исполнении службы.

— единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья (инвалидность, частичная потеря трудоспособности вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания), которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности, полученным при защите Родины или исполнении службы. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплата, производимая военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного довольствия.

— выплата, производимая военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного довольствия. Денежное пособие для оздоровления — выплата в размере ежегодного месячного денежного довольствия, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

