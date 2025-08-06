В Польше официально новый президент — Finance.ua

В Польше официально новый президент Сегодня 11:54

В Польше официально новый президент

Кароль Навроцкий в среду, 6 августа, принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию принесения присяги Навроцким, которую транслировали польские СМИ.

Кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, набрав чуть более 51% голосов. Результат его соперника, либерала Рафала Тшасковского, был более 48%.

Кароль Навроцкий — историк по образованию и экс-глава Института национальной памяти. Его карьера сопровождалась скандалами, в частности — демонтажем памятников Красной армии, скрытым авторством книги о польском гангстере и неоднократными обвинениями в сотрудничестве с криминальными кругами, которые сам политик объясняет работой по ресоциализации.

Его позиция по отношению к Украине вызывает неоднозначную реакцию. Навроцкий выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности, относительно Волынской трагедии.

Он не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС до «полного выяснения исторической правды». В своих предвыборных обещаниях он подписал декларацию по восьми пунктам. Среди них несколько касались украинских вопросов: не разрешать отправку польских солдат на территорию Украины; не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Перед выборами Навроцкий получил поддержку американского президента Дональда Трампа во время визита в США.

Он продвигает свою программу «План 21», которая включает в себя налоговую реформу (снижение НДС), создание Фонда прорывных технологий, строительство Центрального коммуникационного порта, возвращение домашних заданий в школах и бесплатные уроки перед получением водительских прав.

Он также выступает против обязательной вакцинации, поддерживает запрет на аборты и высказывается против легализации гражданских партнерств.

Напомним, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но когда именно состоится эта встреча, пока не известно.

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