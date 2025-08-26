Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится — Finance.ua

Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится Сегодня 16:35 — Личные финансы

Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Также будут изменения в получении гражданства.

Навроцкий в очередной раз подчеркнул, что поляки должны быть главными в Польше.

Я считаю, что мы должны добиться здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их собственной стране следует ставить как минимум наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня фундаментально, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде, — — сказал президент.

Он предложил собственный законопроект спецзакона и призвал «правительство и все партии в Сейме упорно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта».

Читайте также Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия

Президент предложил новые решения о предоставлении польского гражданства украинцам и иностранцам из других стран. По его словам, лица, которые получат польское гражданство, окажут влияние на будущее Польши. Поэтому он считает, что путь к получению польского гражданства должен занять не 3, а 10 лет. Именно этот срок указан в предложенном им проекте.

Читайте также Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными

Глава Польши придерживается мнений, что социальное пособие (в том числе 800 Плюс) и бесплатные медицинские услуги должны быть доступны только для работающих украинцев.

Также президент предлагает упростить уголовную ответственность за проявления «бандеризма» как сейчас за пропаганду фашизма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.