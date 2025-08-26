Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится

Личные финансы
35
Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится
Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: что изменится
Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Также будут изменения в получении гражданства.
Навроцкий в очередной раз подчеркнул, что поляки должны быть главными в Польше.
Я считаю, что мы должны добиться здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их собственной стране следует ставить как минимум наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня фундаментально, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде, —
— сказал президент.

Он предложил собственный законопроект спецзакона и призвал «правительство и все партии в Сейме упорно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта».
Читайте также
Президент предложил новые решения о предоставлении польского гражданства украинцам и иностранцам из других стран. По его словам, лица, которые получат польское гражданство, окажут влияние на будущее Польши. Поэтому он считает, что путь к получению польского гражданства должен занять не 3, а 10 лет. Именно этот срок указан в предложенном им проекте.
Читайте также
Глава Польши придерживается мнений, что социальное пособие (в том числе 800 Плюс) и бесплатные медицинские услуги должны быть доступны только для работающих украинцев.
Также президент предлагает упростить уголовную ответственность за проявления «бандеризма» как сейчас за пропаганду фашизма.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems