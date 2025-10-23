В «Дія» стартовал бета-тест заявлений в Реестре ущерба о вынужденном перемещении за границу Сегодня 17:40 — Личные финансы

На портале «Дія» начался бета-тест новой категории международного Реестра ущерба А1.2 — «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Через нее украинцы могут подать заявление о факте выезда из страны или невозможности возвращения домой в результате вооруженной агрессии россии.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

Кто может подать заявление

Подать заявление могут граждане, которые после 24 февраля 2022 года:

выехали за границу;

не смогли вернуться в Украину из-за действий рф.

Участие доступно и тем, кто находился за границей временно, и тем, кто остается там до сих пор. Для подачи необходима электронная подпись «Дія.Підпис» или квалифицированная электронная подпись (КЭП). Родители могут подать заявление от имени несовершеннолетнего ребенка.

Какие документы нужны

Для оформления заявления понадобятся:

материалы, подтверждающие вынужденное перемещение после 24 февраля 2022;

если вы уехали раньше, то объяснение причин пребывания за границей и невозможности возвращения;

подтверждение убежища от другого государства (если получали);

документы о принадлежности к определенной категории: военные, медики, работники критической инфраструктуры и т. д. (при наличии);

(при наличии); любые другие доказательства или сведения для подтверждения заявления.

Присоединиться к тестированию можно по ссылке

Напомним, в сентябре стало известно, что украинцы через «Дія» могут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям:

А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины;

А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей;

А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых;

А3.3 Потеря жилья или места жительства;

А3.4 Потеря оплачиваемой работы;

А3.5 Потеря частного предпринимательства.

В мае Международный реестр ущерба запустил категорию, позволяющую подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.

