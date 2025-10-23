Налоги для таксистов уже в 2026 году: как Bolt и Uklon готовятся к новым правилам
Водителям, которые сотрудничают с платформами заказа такси, уже в 2026 году, вероятно, придется платить налоги. Сейчас большинство их доходов находятся в тени. Однако законопроект № 14025, известный как «закон об OLX», может изменить правила для пользователей цифровых сервисов.
Платформы такси станут налоговыми агентами
Законопроект № 14025 охватывает не только маркетплейсы типа OLX, но и все цифровые платформы, выступающие посредниками между продавцом или исполнителем услуг и клиентом.
Основное изменение состоит в том, что цифровые операторы, в том числе сервисы такси Bolt, Uklon и Uber, станут налоговыми агентами.
«Суть законопроекта в том, что все онлайн-платформы и маркетплейсы должны будут удерживать налоги с продаж и передавать информацию налоговой службе. Это позволит вывести доходы из тени», — объясняет Иван Маринюк, руководитель практики налогового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры».
Как Bolt и Uklon готовятся к новым правилам
Крупные операторы рынка такси уже готовятся к переменам. В компании Bolt приветствуют инициативу, считая ее шагом к понятным и стабильным правилам. Компания отмечает, что внедрение новых норм должно быть удобным для самозанятых водителей.
«В ЕС платформы отчитываются о доходах пользователей и участвуют в системе автоматического обмена налоговыми данными. Украинская модель базируется на этом подходе, но предполагает более широкую роль платформы как налогового агента. Это упростит жизнь самозанятых лиц, позволяя работать без регистрации ФЛП», — объясняет руководительница публичной политики Bolt Юлия Малич.
Следовательно, в случае принятия закона водителям Bolt не придется открывать предпринимательство и подавать налоговую отчетность.
«Если бы каждый водитель должен был самостоятельно администрировать свои налоги, это создало бы излишнюю нагрузку и для них, и для налоговой. Мы считаем целесообразным взять это на себя, чтобы водители могли сосредоточиться на работе», — добавляет генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.
В компании Uklon подтверждают, что администрирование налогов будет производиться самими платформами, чтобы сделать процесс максимально простым и прозрачным.
Какие налоги будут платить таксисты, и как это повлияет на тарифы
В случае принятия закона платформы заказа такси будут выполнять функции налоговых агентов, удерживая налоги до выплаты дохода. Подобный механизм уже действует для банков, удерживающих налог с депозитных процентов.
Ставка налога на доходы физических лиц для пользователей цифровых платформ может быть льготной.
«Мы поддерживаем упрощенный режим со льготной ставкой 5% вместо 18% НДФЛ», — говорит Юлия Малич.
Однако к НДФЛ добавляется еще и военный сбор, который с 2025 года составит 5%. Таким образом, общая ставка для водителей Bolt, Uklon и других платформ может составить 10%.
После введения налогов услуги такси в Украине могут подорожать как минимум на 10%, поскольку повышение налоговой нагрузки обычно отражается на конечной цене для клиентов.
Напомним, в OLX считают, что законопроект может создать проблемы для миллионов украинцев, которые продают подержанные вещи онлайн не с целью заработка, а чтобы дать вторую жизнь вещам или немного сэкономить в условиях экономической нестабильности.
Со своей стороны, Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает концепцию внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Подробнее о законопроектах, касающихся внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы — читайте здесь.
