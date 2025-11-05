0 800 307 555
ру
рф запретила экспорт серы: причины

22
россия временно запретила экспорт технической серы до конца 2025 года, пытаясь удержать производство удобрений и избежать дефицита критического сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки.
Отмечается, что запрет распространяется на все его основные формы — жидкую, гранулированную и комковую. Формально решение объясняют «защитой продовольственной безопасности», однако оно свидетельствует об усугублении проблем в российской химической отрасли.
При этом рф является одним из крупнейших производителей и экспортеров серы в мире, но даже при этом статусе объемы производства с начала года сократились на 11,2% - до 3,17 млн ​​тонн. Снижение стало следствием падения переработки нефти и газа, из которых получают большинство технической серы.
Несмотря на большие запасы и производственные мощности, страна вынуждена импортировать сырье: в октябре закуплено около 35 тысяч тонн по цене 390 долларов за тонну. Это указывает на то, что внутренний рынок не справляется со спросом, а производители сталкиваются с ростом себестоимости из-за повышения внутренних цен.
В разведке подчеркивают, что новые ограничения могут усилить давление на российских химиков и трейдеров, которые лишатся части валютных поступлений.
Правительство рассчитывает стабилизировать внутренние поставки, однако при нынешних тенденциях российская промышленность рискует оказаться в ситуации, когда дефицит сырья станет системным, а эффективность производства еще ниже.

Экономика рф

Ранее в разведке отмечалось, что экономика рф достигла точки, когда даже официальная статистика не способна скрыть глубину кризиса.
По данным СВР, суммарная прибыль российских предприятий за январь-август 2025 года сократилась на 8,3%. Это свидетельствует о стремительном сворачивании бизнес-активности.
Несмотря на попытки властей демонстрировать «экономическую стабильность», по оценкам аналитиков, россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что лишь усугубляет внутренний кризис.
По материалам:
РБК-Україна
