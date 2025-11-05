Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве Сегодня 20:21 — Криминал

Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили заместителя генерального директора филиала «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» в просьбе и получении неправомерной выгоды от представителя подрядной компании.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как действовала схема

По данным следствия, руководящий работник требовала от представителя частного общества ежемесячные «проценты» за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и не препятствование выполнению договорных обязательств. Размер неправомерной выгоды составил от 10% до 15% стоимости работ.

В июне-ноябре 2025 года служащая получила около 1,67 млн ​​грн (эквивалент $40,200). Общий размер требуемой неправомерной выгоды составил более 6,6 млн грн.

Служащая задержана по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее действия квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

