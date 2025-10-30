0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За экс-главу «Укрэнерго» внесли залог более чем в 13 млн грн — СМИ

Криминал
32
За экс-главу «Укрэнерго» внесли залог более чем в 13 млн грн — СМИ
За экс-главу «Укрэнерго» внесли залог более чем в 13 млн грн — СМИ
Бывший руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сможет выйти из-под стражи после того, как за него внесли залог в размере 13,7 млн гривен.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Кудрицкого отправили под стражу в течение двух месяцев с возможностью внести залог накануне. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.
В то же время прокурор заявил, что, по мнению следствия, подозреваемый может скрываться, и, имея троих взрослых детей, потенциально способен уехать за границу.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems