Бывший руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сможет выйти из-под стражи после того, как за него внесли залог в размере 13,7 млн гривен.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Кудрицкого отправили под стражу в течение двух месяцев с возможностью внести залог накануне. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.

В то же время прокурор заявил, что, по мнению следствия, подозреваемый может скрываться, и, имея троих взрослых детей, потенциально способен уехать за границу.

