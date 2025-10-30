За экс-главу «Укрэнерго» внесли залог более чем в 13 млн грн — СМИ
Бывший руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сможет выйти из-под стражи после того, как за него внесли залог в размере 13,7 млн гривен.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Кудрицкого отправили под стражу в течение двух месяцев с возможностью внести залог накануне. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.
В то же время прокурор заявил, что, по мнению следствия, подозреваемый может скрываться, и, имея троих взрослых детей, потенциально способен уехать за границу.
