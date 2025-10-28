ГБР раскрыло детали задержания экс-главы «Укрэнерго» Сегодня 16:33 — Криминал

ГБР раскрыло детали задержания экс-главы «Укрэнерго»

28 октября ГБР задержало экс-главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Его подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия. Речь идет об особо больших размерах.

ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему, через которую «Укрэнерго» потеряло десятки миллионов гривен.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер Бюро Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

По словам чиновницы, сейчас идет этап выявления правонарушения, объявления подозрения и избрания мер пресечения. Далее будет проходить досудебное расследование.

Следствие выяснило, что незаконную схему организовал всем известный львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, находящийся в СИЗО. Его ранее разоблачили на поставке некачественной одежды украинским военным более чем на один миллиард гривен.

Теперь оказалось, что Гринкевич причастен к еще одной схеме. Он договорился о фиктивных тендерах с бывшим руководством «Укрэнерго».

Еще в 2018 году злоумышленники провели на предприятии закупки на реконструкцию ограждений для подстанций в западной и южной энергосистемах.

Именно тогда тогдашний заместитель директора по инвестициям, позже ставший председателем правления «Укрэнерго», вступает в сговор с дельцами, и они заключают два договора более чем на 68 миллионов гривен, но работы не проводятся. «Укрэнерго» перечисляет более 13 миллионов гривен авансом. Эти деньги были выведены на подставную фирму. Для прикрытия данной схемы фигуранты даже подделали документы при регистрации данной компании. Затем они пытались отмыть эти незаконно полученные средства.

Сапьян уточнила, что Игоря Гринкевича подозревают в организации мошенничества, подлоге документов и отмывании денег. Кудрицкому объявили подозрение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. За это грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику «Укрэнерго» меры пресечения в виде содержания под стражей.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.