0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)

Криминал
11
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
В Украине уменьшается количество дел по рейдерству. За январь-август 2025 года зафиксировано 168 таких производств, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году в среднем ежемесячно открывалось 21 дело против 33 в прошлом году. За последние четыре года количество дел о рейдерстве уменьшилось в 3,4 раза.
Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Офиса Генерального прокурора.

Какие правонарушения наиболее распространены

Как отмечают аналитики, абсолютное большинство дел касается подделки документов — 134 производства (80% от общего количества).
Подозрение вручено менее чем в половине случаев (62), а до суда дошло всего 40% дел (53).
На 42% уменьшилось количество дел за противодействие хозяйственной деятельности по сравнению с прошлым годом. Было зарегистрировано 23 производства, однако ни одного подозрения не вручено и ни одно дело не попало в суд.
На более чем вдвое стало меньше дел за противоправное завладение имуществом предприятия — всего 11. Подозрение вручено в одном случае, ни одно дело не дошло до суда.
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
В «Опендатабот» отметили: за 8 месяцев 2025 года Офис противодействия рейдерству рассмотрел 830 жалоб, что на 40% меньше, чем в прошлом году.
Чаще всего жалобы касались недвижимости — 676 (81%), остальные случаи были связаны с бизнесом (154). Жалоб на незаконное завладение недвижимостью стало на 43% меньше, а в отношении бизнеса — на 15% меньше.
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
«Если в 2024 году большинство жалоб подавал бизнес, то в этом году ситуация изменилась. В 2025 году половину жалоб подали люди (411). Компании обращались 232 раза (28%), органы местного самоуправления — 162 (20%).
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems