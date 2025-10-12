В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика) Сегодня 16:07 — Криминал

В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)

В Украине уменьшается количество дел по рейдерству. За январь-август 2025 года зафиксировано 168 таких производств, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году в среднем ежемесячно открывалось 21 дело против 33 в прошлом году. За последние четыре года количество дел о рейдерстве уменьшилось в 3,4 раза.

Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Офиса Генерального прокурора.

Какие правонарушения наиболее распространены

Как отмечают аналитики, абсолютное большинство дел касается подделки документов — 134 производства (80% от общего количества).

Подозрение вручено менее чем в половине случаев (62), а до суда дошло всего 40% дел (53).

На 42% уменьшилось количество дел за противодействие хозяйственной деятельности по сравнению с прошлым годом. Было зарегистрировано 23 производства, однако ни одного подозрения не вручено и ни одно дело не попало в суд.

На более чем вдвое стало меньше дел за противоправное завладение имуществом предприятия — всего 11. Подозрение вручено в одном случае, ни одно дело не дошло до суда.

В «Опендатабот» отметили: за 8 месяцев 2025 года Офис противодействия рейдерству рассмотрел 830 жалоб, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего жалобы касались недвижимости — 676 (81%), остальные случаи были связаны с бизнесом (154). Жалоб на незаконное завладение недвижимостью стало на 43% меньше, а в отношении бизнеса — на 15% меньше.

«Если в 2024 году большинство жалоб подавал бизнес, то в этом году ситуация изменилась. В 2025 году половину жалоб подали люди (411). Компании обращались 232 раза (28%), органы местного самоуправления — 162 (20%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.