Фиктивные инвестиции: Нацпол разоблачил мошенническую сеть, которая «заработала» более 24 млн грн
В Одессе полиция разоблачила транснациональную мошенническую сеть, которая использовала фиктивные инвестиционные платформы. Злоумышленники создавали иллюзорное представление о наличии у них прибыльного бизнеса, привлекали к нему инвесторов, средства которых переводили на криптокошельки и тратили.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Пострадавшим, среди которых граждане других стран, причинен миллионный ущерб. Фигуранты уведомлены о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как действовали мошенники
- Злоумышленники создавали веб-сайты несуществующих компаний, названия которых периодически меняли с целью конспирации преступной деятельности, где размещали ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов.
- Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать определенный инвестиционный план, пополнить счет и получать дивиденды.
- На самом же деле средства сразу аккумулировались на подконтрольных криптокошельках участников мошеннической схемы. Достигнув цели, они прекращали связь с потерпевшими.
По информации следствия, организовал «бизнес» 28-летний житель Одессы, привлек к его реализации группу лиц, среди которых специалист в ІТ-сфере, который создавал и администрировал веб-сайты вымышленных компаний, а также «звонари», которые контактировали с потенциальными жертвами. Участники работали как дистанционно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.
Правоохранители установили подконтрольный злоумышленникам криптокошелек, общая сумма поступлений на который в 2024—2025 годах превысила 24 млн гривен. Для конспирации фигуранты контролировали его с частного ключа, не принадлежавшего ни к одному известному сервису или бирже.
По предварительным данным, фактическое число потерпевших, в том числе иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, в том числе в рамках международного взаимодействия.
Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Республики Казахстан. Полицейские задокументировали противоправную деятельность членов группировки в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран.
Ущерб, причиненный инвесторам, составляет 92 тыс. долларов.
