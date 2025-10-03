В Киеве объявлено подозрение 12 чиновникам из-за растраты почти 73 млн грн Сегодня 18:00 — Криминал

Киевская городская прокуратура уведомила о подозрении 12 чиновников коммунальных предприятий и РГА. Кроме того, подозрения получили два руководителя подрядных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, из-за служебной халатности и участия в схемах завладения бюджетными средствами Киев понес убытки на общую сумму почти 73 млн гривен. Среди сфер злоупотреблений — закупки дорожной соли, электроэнергии, ремонтных работ, запчастей к машинам скорой помощи и пожарно-спасательной технике.

Основные случаи злоупотреблений

Киевпасстранс: начальница управления не провела мониторинг цен на электроэнергию за период с февраля 2023 года по февраль 2024 года, из-за чего переплата составила 47,2 млн грн.

Киевзеленстрой: бывший гендиректор, главный агроном и руководитель общества растратили 4,8 млн. грн. во время работ по ликвидации амброзии.

Департамент муниципальной безопасности Киевгорсовета: директор не организовал контроль ожидаемой стоимости специализированных автомобилей, что привело к переплате почти 11 млн. грн.

Благоустройство парка «Орленок»: экс-начальник отдела КО «Киевзеленстрой» и руководитель подрядной организации завладели 800 тыс. грн;

КП «ШЭУ Соломенского района»: закупка дорожной соли с переплатой 2 млн грн;

КП «ШЭУ Подольского района»: закупка антипарковочных столбиков на 1,5 млн грн, не соответствующих ГОСТ;

Киевмедспецтранс: завладение 1,9 млн грн на запчасти для скорых;

КП «ШЭУ Голосеевского района»: закупка соли второго сорта вместо высшего, ущерб — 1,4 млн грн;

Голосеевская РГА: растрата почти 1 млн грн при ремонте паркинга;

Соломенская РГА: ненадлежащее исполнение обязанностей при ремонте школы, ущерб свыше 500 тыс. грн;

Святошинский психоневрологический интернат: закупка работ по ремонту гибридной солнечной электростанции, ущерб — около 700 тыс. грн.

Действия должностных лиц квалифицированы:

по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах);

по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия);



по ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия и завладение бюджетными деньгами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения).



