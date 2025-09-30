Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция Сегодня 18:25 — Криминал

Полиция Киева уведомила о подозрении руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации за незаконный выезд за границу во время военного положения. Он использовал поддельные командировочные документы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в город Барселона (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Это ежегодная трехдневная выставка. Командировка должностного лица продолжалась с 4 по 12 ноября 2023 года. В то же время установлено, что приглашение, ставшее основанием для служебной поездки, организаторы мероприятия ему не отправляли. То есть письмо-приглашение было поддельное.

Читайте также Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости

Кроме того, в сентябре 2024 года чиновник выезжал во Флоренцию в Италии под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Как установлено, для организации поездки он снова использовал письмо-приглашение, которое организаторы мероприятия ему не отправляли. Командировка длилась с 13 по 20 октября 2024 года. По результатам этих поездок чиновник составил письменные отчеты о командировках. Установлено, что подозреваемый выезжал за границу не сам, а в сопровождении семьи.

Следователи объявили чиновнику подозрение по ч. 3 и 4 ст. 358 УК Украины — подделка и использование официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью использования его поддельщиком или другим лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц и по ч. 1 ст. 366 УК Украины — внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Читайте также Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.