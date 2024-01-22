Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы — Finance.ua

Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы Сегодня 09:33 — Криминал

Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

В столице правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника КГГА, который растратил около двух миллионов гривен.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Отмечается, что должностное лицо Киевской городской государственной администрации заключило договор о закупке электрических генераторов с предприятием по завышенной цене и растратило средства из бюджета столицы.

За совершенное мужчине грозит до двенадцати лет заключения.

Напомним, в июне прошлого года следователи задокументировали преступную деятельность должностного лица Киевской городской государственной администрации, а именно в злоупотреблении служебным положением и растрате имущества.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что должностное лицо заключило договор с предприятием о закупке генераторов электропитания и автономных обогревателей для обеспечения работы пунктов обогрева в Киеве за средства из резервного фонда бюджета города. Однако фактически растратил средства из местного бюджета на сумму 1 829 166 гривен в результате закупки генераторов по завышенной цене.

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Следователи уведомили чиновника о подозрении в совершении совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

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