Бизнесмена Мазепу задержали при попытке выехать за границу. Его подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС — СМИ
Правоохранители подозревают основателя инвестиционной компании в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Как пишет Экономическая правда со ссылкой на ГБР, речь идет об основателе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.
По данным следствия, основатель инвестиционной компании, его брат и другие участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, где находятся гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн грн.
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В течение 2020−2021 годов участники преступной организации подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение подписывали документы по выделению земельных участков в частную собственность. В дальнейшем эти земли путём продажи передавались участникам преступной организации. Те, в свою очередь, переоформляли их на представителей застройщиков элитной недвижимости, по чьим заказам и финансированию совершались незаконные действия. В незаконной схеме также участвовали отдельные должностные лица органов Госгеокадастра.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы участников преступной организации.
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Учредитель инвестиционной компании задержан при попытке покинуть территорию Украины в направлении Республики Польша, через пункт пропуска «Шегини». Всего в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в незаконной приватизации государственного имущества, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 УК Украины), а учредителю инвестиционной компании еще и в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в нее (ч. 1 ст. 255 УК Украины).
Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении в превышении власти или служебных полномочий двум бывшим руководителям Госгеокадастра в Киевской области (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Напомним, в ноябре 2023 года восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований, оперативное сопровождение — ГСР НПУ.
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