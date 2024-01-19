Бизнесмена Мазепу задержали при попытке выехать за границу. Его подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС — СМИ — Finance.ua
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Бизнесмена Мазепу задержали при попытке выехать за границу. Его подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС — СМИ

Криминал
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Бизнесмена Мазепу задержали при попытке выехать за границу. Его подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС — СМИ
Бизнесмена Мазепу задержали при попытке выехать за границу. Его подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС — СМИ, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители подозревают основателя инвестиционной компании в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Как пишет Экономическая правда со ссылкой на ГБР, речь идет об основателе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
По данным следствия, основатель инвестиционной компании, его брат и другие участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, где находятся гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн грн.
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В течение 2020−2021 годов участники преступной организации подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение подписывали документы по выделению земельных участков в частную собственность. В дальнейшем эти земли путём продажи передавались участникам преступной организации. Те, в свою очередь, переоформляли их на представителей застройщиков элитной недвижимости, по чьим заказам и финансированию совершались незаконные действия. В незаконной схеме также участвовали отдельные должностные лица органов Госгеокадастра.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы участников преступной организации.
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Учредитель инвестиционной компании задержан при попытке покинуть территорию Украины в направлении Республики Польша, через пункт пропуска «Шегини». Всего в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в незаконной приватизации государственного имущества, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 УК Украины), а учредителю инвестиционной компании еще и в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в нее (ч. 1 ст. 255 УК Украины).
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Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении в превышении власти или служебных полномочий двум бывшим руководителям Госгеокадастра в Киевской области (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Напомним, в ноябре 2023 года восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований, оперативное сопровождение — ГСР НПУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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