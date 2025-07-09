Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости

Криминал
10
Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости
Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости, Фото: kyiv.gp.gov.ua
Полиция Киева объявила подозрение директору одного из Департаментов Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в служебной халатности. Департамент приобрел генераторы, переплатив более 4,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Подольской окружной прокуратуры города Киева.
Установлено, что один из Департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупал дизельные генераторы. При этом ответственные за закупку лица, находившиеся в ведении директора Департамента, не провели мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке.
Запросы относительно ценовых предложений были направлены трем предприятиям, притом что согласно открытым данным, другие поставщики предлагали более низкие цены.
Читайте также
Так, самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тыс. гривен за штуку, при этом их стоимость могла составлять 320 тыс. гривен. Оптовую партию других генераторов приобрели почти по 90 тыс. гривен за штуку при цене 76 тыс. гривен у других поставщиков
По результатам проведенной экспертизы установлено, что ущерб, причиненный бюджету столицы в результате закупки генераторов по завышенным ценам, составляет более 4,8 млн гривен.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, т. е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия общественным интересам, которые находятся под охраной закона.
Также прокуроры подготовили ходатайство в суд об отстранении подозреваемого от должности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems