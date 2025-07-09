Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости — Finance.ua

Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости Сегодня 21:30 — Криминал

Чиновника КГГА подозревают в переплате почти 5 миллионов за генераторы для Пунктов несокрушимости, Фото: kyiv.gp.gov.ua

Полиция Киева объявила подозрение директору одного из Департаментов Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в служебной халатности. Департамент приобрел генераторы, переплатив более 4,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Установлено, что один из Департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупал дизельные генераторы. При этом ответственные за закупку лица, находившиеся в ведении директора Департамента, не провели мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке.

Запросы относительно ценовых предложений были направлены трем предприятиям, притом что согласно открытым данным, другие поставщики предлагали более низкие цены.

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Так, самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тыс. гривен за штуку, при этом их стоимость могла составлять 320 тыс. гривен. Оптовую партию других генераторов приобрели почти по 90 тыс. гривен за штуку при цене 76 тыс. гривен у других поставщиков

По результатам проведенной экспертизы установлено, что ущерб, причиненный бюджету столицы в результате закупки генераторов по завышенным ценам, составляет более 4,8 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, т. е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия общественным интересам, которые находятся под охраной закона.

Также прокуроры подготовили ходатайство в суд об отстранении подозреваемого от должности.

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