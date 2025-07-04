Ущерб на около 2 млрд гривен: бывшего чиновника Минобороны подозревают в служебной халатности — Finance.ua
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Ущерб на около 2 млрд гривен: бывшего чиновника Минобороны подозревают в служебной халатности

Криминал
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Ущерб на около 2 млрд гривен: бывшего чиновника Минобороны подозревают в служебной халатности
Ущерб на около 2 млрд гривен: бывшего чиновника Минобороны подозревают в служебной халатности, Фото: gp.gov.ua
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины, действия которого нанесли государству ущерб более чем на 2 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба ГБР, ему инкриминируют:
  • служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины);
  • подлог официальных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Отмечается, что в течение 2023 года должностное лицо заключило 76 договоров с субъектами хозяйствования на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн.
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В нарушение требований Постановления Кабинета Министров Украины от 02.03.2022 № 178 и статьи 195 Налогового кодекса Украины, в стоимость поставок был необоснованно включен налог на добавленную стоимость в размере более 2 млрд грн. Это привело к нанесению государству тяжелых последствий на соответствующую сумму.
Благодаря действиям работников ГБР уже возмещено 1,865 млрд грн из общей суммы ущерба. Следственные действия продолжаются.
По материалам:
Finance.ua
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