Правоохранители разоблачили схему в оборонном секторе, нанесшую ущерб государству на 33 млн грн — Finance.ua

Правоохранители разоблачили схему в оборонном секторе, нанесшую ущерб государству на 33 млн грн Сегодня 09:15 — Криминал

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины разоблачили схему, нанесшую государству ущерб более чем на 33 миллиона гривен из-за злоупотреблений в сфере госзакупок оборонного сектора.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Прокуроры и следователи выяснили, что в марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок на сумму более 363 миллионов гривен.

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Однако компания поставила не все винтовки. Как подтвердила судебная экономическая экспертиза, ущерб государству составляет 33,413 миллиона гривен.

Экс-чиновнику Минобороны и руководителю компании сообщили о подозрении за препятствование ВСУ, растрату имущества, злоупотребление служебным положением. Имен подозреваемых не называют.

Тем временем идет техническая экспертиза самих винтовок. После нее также проведут дополнительные судебные экспертизы — товароведческую и экономическую.

theБабель По материалам:

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