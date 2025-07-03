Правоохранители разоблачили схему в оборонном секторе, нанесшую ущерб государству на 33 млн грн — Finance.ua
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Правоохранители разоблачили схему в оборонном секторе, нанесшую ущерб государству на 33 млн грн

Криминал
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Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины разоблачили схему, нанесшую государству ущерб более чем на 33 миллиона гривен из-за злоупотреблений в сфере госзакупок оборонного сектора.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
Прокуроры и следователи выяснили, что в марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок на сумму более 363 миллионов гривен.
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Однако компания поставила не все винтовки. Как подтвердила судебная экономическая экспертиза, ущерб государству составляет 33,413 миллиона гривен.
Экс-чиновнику Минобороны и руководителю компании сообщили о подозрении за препятствование ВСУ, растрату имущества, злоупотребление служебным положением. Имен подозреваемых не называют.
Тем временем идет техническая экспертиза самих винтовок. После нее также проведут дополнительные судебные экспертизы — товароведческую и экономическую.
По материалам:
theБабель
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