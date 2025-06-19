Предпринимателя подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ на 35 млн гривен — Finance.ua

Предпринимателя подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ на 35 млн гривен Сегодня 19:16 — Криминал

Предпринимателя подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ на 35 млн гривен, Фото: dbr.gov.ua

Предпринимателя из Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на оборудование для нужд Вооруженных Сил Украины и подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В 2023—2024 годах по результатам упрощенных закупок предприниматель заключил ряд договоров с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Общая сумма контрактов — более 35 млн гривен. Предметом договоров были квадрокоптеры, приборы ночного видения и другие товары специального назначения.

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Получив средства на счета своего ФЛП, злоумышленник стал выводить их через фиктивные предприятия. Деньги перечислялись якобы за приобретение фактически не производимых и закупаемых товаров, поскольку контрагенты не имели ни собственного производства, ни официального доступа к импорту соответствующей продукции.

В результате оборудование поставлено не было, а предприниматель незаконно завладел более 35 млн гривен.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения в особо крупных размерах и в отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и при содействии командования Национальной гвардии разоблачили бухгалтера одной из воинских частей, которая при начислении денежного довольствия всем военнослужащим часть средств перечисляла на сторонние счета.

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