ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных — Finance.ua

ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную группу, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Ущерб государству составляет почти 6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, в начале 2024 года житель Одессы создал две компании, формально отвечающие условиям участия в тендерах Министерства обороны. Формально руководили предприятиями подконтрольные ему менеджеры. Они арендовали складские помещения, холодильное оборудование и транспорт, а также официально трудоустроили работников.
После победы в тендерах компании получили право поставлять продукты питания для воинских частей и курсантов ВСУ.
Далее организатор наладил контакт с должностными лицами в воинских частях. Они посылали в Минобороны завышенные или необоснованные заявки на продукты. Компании оформляли поддельные расходные накладные, в которых указывали объемы поставок больше, чем фактически отгружали. Реальные документы уничтожали.
На базе фиктивных бумаг компании получали средства из бюджета. Часто в воинские части поступали товары сомнительного качества, в частности фальсификаты и продукты с просроченным сроком годности.
Вырученные средства участники схемы частично тратили на продолжение преступной деятельности, остальную часть распределяли между собой.
В общем, подозрение объявлено девяти лицам, в том числе организатору.
- статью 255 Уголовного кодекса — создание и руководство преступной организацией или участие в ней;
- часть 5 статьи 191 УК Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой.
По этим статьям предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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