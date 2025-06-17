ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных — Finance.ua

ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных Сегодня 18:00 — Криминал

ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную группу, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Ущерб государству составляет почти 6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в начале 2024 года житель Одессы создал две компании, формально отвечающие условиям участия в тендерах Министерства обороны. Формально руководили предприятиями подконтрольные ему менеджеры. Они арендовали складские помещения, холодильное оборудование и транспорт, а также официально трудоустроили работников.

После победы в тендерах компании получили право поставлять продукты питания для воинских частей и курсантов ВСУ.

Фото: dbr.gov.ua

Далее организатор наладил контакт с должностными лицами в воинских частях. Они посылали в Минобороны завышенные или необоснованные заявки на продукты. Компании оформляли поддельные расходные накладные, в которых указывали объемы поставок больше, чем фактически отгружали. Реальные документы уничтожали.

На базе фиктивных бумаг компании получали средства из бюджета. Часто в воинские части поступали товары сомнительного качества, в частности фальсификаты и продукты с просроченным сроком годности.

Вырученные средства участники схемы частично тратили на продолжение преступной деятельности, остальную часть распределяли между собой.

В общем, подозрение объявлено девяти лицам, в том числе организатору.

статью 255 Уголовного кодекса — создание и руководство преступной организацией или участие в ней;

часть 5 статьи 191 УК Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

По этим статьям предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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