ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных — Finance.ua
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ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных

Криминал
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ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных
ГБР разоблачило масштабную схему хищения средств на питание военных, Фото: dbr.gov.ua
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную группу, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Ущерб государству составляет почти 6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, в начале 2024 года житель Одессы создал две компании, формально отвечающие условиям участия в тендерах Министерства обороны. Формально руководили предприятиями подконтрольные ему менеджеры. Они арендовали складские помещения, холодильное оборудование и транспорт, а также официально трудоустроили работников.
После победы в тендерах компании получили право поставлять продукты питания для воинских частей и курсантов ВСУ.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Далее организатор наладил контакт с должностными лицами в воинских частях. Они посылали в Минобороны завышенные или необоснованные заявки на продукты. Компании оформляли поддельные расходные накладные, в которых указывали объемы поставок больше, чем фактически отгружали. Реальные документы уничтожали.
На базе фиктивных бумаг компании получали средства из бюджета. Часто в воинские части поступали товары сомнительного качества, в частности фальсификаты и продукты с просроченным сроком годности.
Вырученные средства участники схемы частично тратили на продолжение преступной деятельности, остальную часть распределяли между собой.
В общем, подозрение объявлено девяти лицам, в том числе организатору.
  • статью 255 Уголовного кодекса — создание и руководство преступной организацией или участие в ней;
  • часть 5 статьи 191 УК Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой.
По этим статьям предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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