Минобороны выявило незаконные премии военным более чем на 31 млн грн — Finance.ua
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Минобороны выявило незаконные премии военным более чем на 31 млн грн

Казна и Политика
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Минобороны выявило незаконные премии военным более чем на 31 млн грн
Минобороны выявило незаконные премии военным более чем на 31 млн грн
Министерство обороны провело аудит в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины. Проверка выявила безосновательные выплаты премий военнослужащим на общую сумму 31,69 млн грн. Из этой суммы уже возвращено в бюджет 23,71 млн грн, идет работа над компенсацией остальных.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По данным Департамента внутреннего аудита Минобороны, военнослужащих включали в приказы на выплату дополнительного денежного довольствия без надлежащих оснований. Наибольшие нарушения касаются дополнительных вознаграждений на общую сумму 30,54 млн грн. Речь идет о выплатах до 100 тыс. грн, которые должны начисляться только согласно приказу Минобороны № 260.
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Как сообщил директор департамента внутреннего аудита полковник Александр Титковский, премии получали военнослужащие, не участвовавшие в боевых действиях или в мероприятиях, связанных с обороной на линии боевого столкновения.
Он добавил, что все собранные материалы по незаконному начислению премий переданы в органы прокуратуры.

Сколько зарабатывают военные

Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины имеет несколько основных постоянных составляющих. Они зависят от должности, звания и стажа службы. Кроме базовых составляющих, военнослужащие могут получать ряд дополнительных ежемесячных доплат:
  • повышение должностного оклада;
  • надбавки за особенности службы;
  • доплаты за научные или профессиональные достижения;
  • вознаграждение за киберзащиту;
  • премии.
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Военнослужащие могут получать единовременные выплаты за выполнение опасных задач.
Дополнительные выплаты во время войны:
  • 100 000 грн — для тех, кто участвует в боевых действиях или непосредственно обеспечивает оборону страны;
  • 50 000 грн — для тех, кто выполняет боевые задачи в штабах или вне зоны боевых действий;
  • 30 000 грн — для военных, работающих по боевым приказам.
Если военный имеет право на несколько видов вознаграждения, выплачивают то, которое больше — пропорционально времени участия в боевых задачах.
70 000 грн за каждые 30 дней боевых задач начисляется дополнительно к другим вознаграждениям и предусмотрено за каждый суммарный месяц участия в боевых действиях.
По материалам:
Finance.ua
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