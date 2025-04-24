Подозрение получил чиновник, присвоивший почти 20 млн грн на закупки дров для нужд военных — Finance.ua

Подозрение получил чиновник, присвоивший почти 20 млн грн на закупки дров для нужд военных Сегодня 18:00 — Криминал

Начальнику квартирно-эксплуатационного отдела одной из восточных областей инкриминируют халатное отношение к службе. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Об этом пишет Нацполиция.

Дела в отношении участников пяти организованных преступных групп, причастных к махинациям при закупке дров, уже направлены в суд.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции и детективы Бюро экономической безопасности, руководитель подразделения допустил присвоение предпринимателями средств, выделенных на приобретение твердой древесины для нужд военных.

Ранее правоохранители разоблачили участников пяти группировок, в состав которых входили предприниматели и должностные лица квартирно-эксплуатационных подразделений.

По данным следствия, в начале 2024 года чиновник заключил с рядом предпринимателей прямые договоры о закупке дров на общую сумму более 73 млн грн. Однако в официальных документах последние указали фиктивные данные по их стоимости. Разница составила около 20 млн грн.

Это подтверждается результатами экспертиз. Небрежное отношение начальника подразделения к службе привело к растрате государственных средств. В настоящее время ему, по согласованию с Запорожской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона, поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение военным должностным лицом к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

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