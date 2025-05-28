НАПК проверило декларации 18 сотрудников ТЦК и нашло в них нарушений почти на 37 млн ​​грн — Finance.ua
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НАПК проверило декларации 18 сотрудников ТЦК и нашло в них нарушений почти на 37 млн ​​грн

Криминал
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларации 18 сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и нашло там нарушений на 36,8 млн грн, сообщила пресс-служба агентства.
«В течение 2024−2025 годов НАПК начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК и СП, из которых 18 завершены. По их результатам выявлены признаки недостоверных сведений на свыше 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения более чем на 5,6 млн грн и необоснованных активов на свыше 2,6 млн грн», — говорится в сообщении НАПК.
Речь идет о декларациях должностных лиц ТЦК из Днепра, Харькова, а также Одесской, Харьковской и Ровенской областей. Еще пять деклараций — в процессе проверок.
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В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК за 2022 год отмечена покупка двух квартир в Днепре и двух автомобилей, подарок жене ее отцом $65 тыс. с недостаточным для этого уровнем дохода. А еще шесть объектов недвижимости в собственности и два в использовании он не задекларировал. Дело передано в суд.
В Одессе же офицер отдела рекрутинга и комплектования областного ТЦК в 2022 году не задекларировал земельный участок, две квартиры в собственности дочери и одну в пользовании. Занизил стоимость своей квартиры, трех автомобилей и мотоцикла и не задекларировал корпоративные права. Общая сумма нарушений — 3,8 млн грн. Идет расследование.
Также по материалам НАПК Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении командира одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области. В декларациях должностного лица за 2022 и 2023 годы указаны признаки недостоверных сведений более чем на 2,6 млн и 2 млн грн соответственно. Чиновник не указал данные о двух собственных земельных участках и квартире, которой он пользовался, а также доходе в виде денежного довольствия и денежных активах на собственных банковских счетах.
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Проводится расследование в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области. В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений более чем на 1,6 млн грн. Чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался.
Кроме того, постановлением Ленинского районного суда г. Харьков признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК и СП в совершении административного правонарушения и наложен штраф в размере 17 тыс. грн. Чиновник отметил в декларации недостоверные сведения на 645 тыс. грн, не задекларировав два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученном им доходе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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