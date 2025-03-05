Экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом по делу об отмывании 140 млн — Finance.ua

Экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом по делу об отмывании 140 млн Сегодня 16:42 — Криминал

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подозрению в отмывании имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен.

В ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украину с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен, отмечают в ГБР.

Кроме того, установлен ряд иностранных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен (общая сумма активов составляет 142,927 млн ​​грн). Происхождение этих средств документально не подтверждено.

В таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Все это — путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (преобразования) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.

Обвинительный акт направлен в суд.

Что предшествовало: Государственным бюро расследований ранее были направлены в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

— в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368−5 УК Украины — приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, что более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

— в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины — неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

— в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины — уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

— в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины — использование заведомо подложного документа.

Економічна Правда По материалам:

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