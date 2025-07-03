США разоблачили схему трудоустройства северокорейских ІТ-специалистов более чем в 100 техкомпаниях — Finance.ua

США разоблачили схему трудоустройства северокорейских ІТ-специалистов более чем в 100 техкомпаниях Сегодня 03:19 — Криминал

Министерство юстиции США разоблачило схему, по которой северокорейские айтишники под видом американцев устраивались в техкомпании США, а заработанные средства направляли на финансирование ракетной программы КНДР. Схема действовала несколько лет и нанесла ущерб на миллионы долларов.

Об этом пишет TechCrunch.

По данным следствия, сговор организовал американец Чжэньсин «Дэнни» Ван из Нью-Джерси. Вместе с группой из восьми сообщников (граждан Китая и Тайваня) он создавал фиктивные фирмы и поддельные профили, чтобы маскировать граждан Северной Кореи в качестве кандидатов из США. Они устраивались на дистанционные должности более чем в 100 технологических компаниях.

По данным Минюста, с 2021 по 2024 год в схеме использовали личные данные свыше 80 человек. В результате США понесли около $3 млн убытков. В ходе рейдов ФБР изъяло 137 ноутбуков, десятки финансовых счетов и устройств для удаленного доступа, а также конфисковало криптовалюту на сотни тысяч долларов.

Пятерым гражданам КНДР также предъявлены обвинения в похищении более $900 тыс. в криптовалюте у двух компаний.

Американские власти подчеркивают, что операция демонстрирует серьезность цифрового присутствия Северной Кореи и ее попытки проникнуть в глобальную технологическую отрасль.

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